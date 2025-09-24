Рубио высказался о возможности Трампа ужесточить санкции против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сохраняет за собой возможность ужесточения санкций в отношении России. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Как указал Рубио, у Трампа «есть варианты» возложить на РФ дополнительные экономические издержки, «если это будет необходимо», чтобы положить конец конфликту на Украине.

Рубио: конфликт на Украине закончится не военным путем, а за столом переговоров

Госсекретарь также отметил, что США не исключают продажу Украине наступательного оружия, чтобы она использовала его для защиты от нападений.

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине завершится не военным путем, а за столом переговоров. Он добавил, что президент США вложил много времени и сил в завершение конфликта.