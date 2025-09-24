Зеленский заявил о готовности Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности

Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить Киеву гарантии «после того, как закончится война».

Сам Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, какие потенциальные гарантии безопасности могла бы получить Украина после достижения мирного соглашения. По его словам, он намерен обсудить данный вопрос с европейскими союзниками США позже.

Зеленский: теперь Трамп доверяет мне, а не Путину

«Пока что еще слишком рано отвечать на такой вопрос», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) продвинулись в выработке гарантий безопасности для Украины.