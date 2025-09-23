Макрон ополчился на Трампа

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не прекратит конфликт в секторе Газа, передает телеканал BFMTV.

По данным портала, американский лидер несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я вижу американского президента, который мобилизуется, который сегодня утром с трибуны говорит: «Я хочу мира. Я урегулировал этот конфликт, я хочу Нобелевскую премию мира». Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт [в Газе]», — пояснил политик, обращаясь к Трампу.

Макрон заметил, что Вашингтон обладает наилучшими возможностями для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, так как у него есть значимые рычаги воздействия на правительство Израиля.

В частности, уточнил президент Франции, Соединенные Штаты поставляют ЦАХАЛ вооружения, используемые в военной операции в Газе.

Макрон призвал Вашингтон оказать давление ради прекращения боевых действий, освобождения 48 заложников и открытия гуманитарных коридоров.

Французский лидер выразил надежду, что в ближайшие часы по итогам переговоров представители США смогут выработать надежный план урегулирования.

Ранее в NBC сообщили, что Трамп заинтересован в получении Нобелевской премии мира, но не уверен в своей победе. 13 августа Белый дом опубликовал список лидеров семи стран, поддержавших выдвижение президента США.