Европейская страна решила присоединиться к 19-му пакету санкций ЕС

Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора заявил, что его страна присоединится к исполнению 19-го пакета санкций Евросоюза против России в случае его принятия. Его слова приводит РИА Новости.

Эспот Самора отметил, что Андорра «всегда применяла все санкции, одобренные ЕС, хотя и не является членом объединения».

«И мы сделаем то же самое, если ЕС одобрит новый пакет санкций», — сказал он на полях Генассамблеи ООН.

Также Эспот Самора указал, что военный конфликт, от продолжения которого страдают люди, должен быть прекращен.

Ранее ЕС представил предложение по содержанию 19-го пакета антироссийских санкций. Среди предполагаемых мер значится запрет на импорт в Евросоюз СПГ из России с начала 2027 года.