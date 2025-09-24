Трампа уличили в снятии с себя ответственности за конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп пытается своими действиями снять ответственность за будущее конфликта на Украине. С таких позиций выступил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с журналистами RT.

По его мнению, в своей публикации в соцсетях Трамп действительно применял жесткую риторику в отношении России, однако между строк читалось его желание «самоустраниться от конфликта». При этом активное участие штатов в конфликте не упоминается.

«Трамп говорит, что при поддержке европейцев, то есть без поддержки Соединенных Штатов, Украина якобы сможет победить и вернуть все свои территории, которые она потеряла, поэтому я (Трамп — прим. «Ленты.ру») желаю удачи Украине, желаю удачи обеим сторонам», — высказался Дудаков.

Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром»

Эксперт пояснил, что при таком сценарии Вашингтон продолжит зарабатывать на украинском конфликте, поставляя оружие странам НАТО, которые будут распоряжаться им уже по своему усмотрению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности после того, как боевые действия завершатся.