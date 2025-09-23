Зеленский: теперь Трамп доверяет мне, а не Путину

Владимир Зеленский заявил, что теперь президент США Дональд Трамп доверяет ему, а не лидеру России Владимиру Путин. Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на украинское СМИ.

Зеленский указал, что Путин делился с Трампом «информацией, далекой от правды».

«Теперь президент США доверяет намного больше мне», — добавил Зеленский на брифинге.

Также он назвал беседу с Трампом «очень хорошей» и «наиболее наполненной».

Ранее американский глава ушел от прямого ответ на вопрос о том, доверяет ли он Путину. Трамп отметил, что скажет об этом «в течение месяца».