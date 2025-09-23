Трамп сделал неожиданное заявление после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил после встречи с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН, что Украине в настоящее время «следует действовать». Об этом пишет РИА Новости.

В ходе встречи и после нее американский лидер сделал ряд заявлений по текущей повестке. В частности, предположил, что российская экономика «находится на грани развала». Вместе с тем, он признал, что Россия обладает большой военной мощью.

«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — отметил Трамп.

Украинский лидер заметил, в свою очередь, что встреча с президентом США была «очень хорошей и наполненной».