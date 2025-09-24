Зеленский отреагировал на слова Трампа о способности Украины вернуть территории

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о возможности Киева вернуть территории. Он высказался об этом в интервью каналу Fox News.

© Лента.ру

«Да, я немного удивлен», — отметил украинский лидер.

Зеленский заметил изменение позиции Трампа по обмену территориями

Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Глава Белого дома добавил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, которое будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.

Ранее Зеленский сообщил, что теперь американский лидер доверяет ему, а не президенту России Владимиру Путину. Президент Украины также назвал беседу с Трампом «очень хорошей».