Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои земли в изначальных границах

Украина при поддержке Европейского союза способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах. Об этом во вторник, 23 сентября, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы государства, Америка продолжит поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им «как угодно». Он добавил, что для Киева «настало время действовать», и отметил, что желает обеим странам «всего наилучшего» при любом развитии событий.

— Россия ведет бессмысленную войну уже три с половиной года, хотя реальной военной силе потребовалось бы меньше недели, чтобы ее выиграть. Это не делает Россию особенной; напротив, это делает ее похожей на «бумажного тигра», — написал Трамп.

Президент США на встрече с коллегой с Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, закончится еще не скоро.

О также сказал, что страны НАТО могут сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве. В частности, на соответствующий вопрос американский лидер ответил утвердительно.