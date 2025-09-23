Покушавшийся на Трампа Рут попытался покончить с собой в зале суда

Суд признал покушавшегося на президента США Дональда Трампа Райана Рута в ходе его избирательной кампании 2024 года виновным по всем статьям. Об этом Как сообщает Fox News.

Рут покушался на Трампа в его гольф-клубе во Флориде.

Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому, — пожизненный срок.

Мужчину обвиняют в покушении, нападении на федерального служащего и многочисленных преступлениях с огнестрельным оружием.

Также отмечается, что после оглашения вердикта Раут попытался покончить с собой в зале суда.

Рут — проукраинский активист, который также угрожал убить лидера КНДР Ким Чен Ына.