В Лондоне резко отреагировали на высказывания Трампа
Власти Лондона резко отреагировали на речь президента США Дональда на ГА ООН, передает телеканал «Царьград».
По данным телеканала, американский лидер раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за разговоры о возможном введении шариата.
«Я смотрю на Лондон, где у вас ужасный мэр, ужасный, ужасный мэр. Там всё так изменилось, так изменилось. Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы находитесь в другой стране, вы не можете этого сделать», — заметил Трамп.
Мэр оперативно отреагировал на речь президента США. Он призвал горожан не обращать внимание на недоброжелателей, кем бы они ни были.
«Я уже говорил это однажды и повторю ещё раз. Не обращайте внимания на недоброжелателей, Лондон — величайший город в мире», — отметил Хан.
В заявлении, опубликованном после выступления Трампа, офис градоначальника сообщил, что не будет «удостаивать его отвратительные и фанатичные комментарии ответом».
«Ваши страны катятся в ад»: Трамп обратился к Европе
Вместе с тем, чиновники заметили, что «Лондон — величайший город в мире, он безопаснее крупных городов США, и мы рады приветствовать рекордное количество граждан США, переезжающих сюда».
Напомним, что Садик Хан, представляющий левоцентристскую Лейбористскую партию Великобритании, в 2016 году стал первым мусульманином, избранным мэром Лондона. В настоящее время он имеет самый большой личный рейтинг среди британских политиков.