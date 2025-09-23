Зеленский встретился с Трампом в здании ООН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в здании Организации Объединенных Наций. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Стороны выступают с совместной пресс-конференцией.

23 сентября началась неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. На полях ГА готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Также глава российского МИД встретится с представителями других мировых держав и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе первого с 2019 года выступления на заседании ГА ООН президент США Дональд Трамп заявил, что Организация отличается масштабным и неэффективным расходованием средств. По его словам, организация тратит значительные суммы на проекты и нужды, которые не приносят ощутимых результатов. Участники ГА ООН массово покинули штаб-квартиру после речи Трампа.

Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».