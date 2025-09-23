Трамп назвал срок окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины, вероятно, закончится еще не скоро. Об этом он высказался на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что Россия «не выглядит столь выдающейся». По его мнению, это должно было закончиться для России быстро.

Но, похоже, что это не закончится еще долго, добавил глава Белого дома.

Также он заявил, что странам НАТО следует сбивать российские самолеты, которые якобы нарушают их воздушное пространство.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести жесткие пошлины против России, однако чтобы они были эффективными, Европа должна присоединиться.