Обвиненный в педофилии Эррол Маск рассказал об отношениях с сыном

Бизнесмен Эррол Маск, отец техномагната Илона Маска, поделился с журналистами «Известий» подробностями своих отношений с сыном.

Маск-старший, несмотря на противодействие со стороны Илона и властей США, принял решение посетить Россию, заметили журналисты.

«Мы очень близки. Около 18 месяцев назад Илон пригласил меня на запуск космического корабля Starship в Бока-Чика. Там мы провели выходные вместе. На вечеринке после запуска Илон прервал работу, чтобы представить меня собравшимся: «Это мой папа. Он научил меня всему, что я знаю об инженерном деле», — отметил Эррол.

Бизнесмен заметил, что слухи о его «финансовой зависимости» от сына-миллиардера «даже не заслуживают комментариев».

Отец Маска назвал стресс причиной ссоры Илона с Трампом

Эррол подчеркнул, что является убежденным сторонником здравого смысла и, в связи с этим, поддерживает президента США Дональда Трампа.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Эррол Маск трижды был фигурантом расследования о сексуальных домогательствах в отношении пяти его родных детей и приемной дочери.

Как утверждает газета, первый инцидент произошел в 1993 году, последний — в 2023 году. Эти обвинения, по словам расследователей, стали одной из причин, по которым Илон Маск прекратил общение с отцом.