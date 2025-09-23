Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса, пишет РИА Новости.

По данным агентства, журналисты в ходе пресс-конференции президента США с Владимиром Зеленским призвали Трампа прокомментировать инцидент в Эстонии. В частности, попросили уточнить, должны ли страны альянса сбивать российские самолёты, если они войдут в их воздушное пространство, или нет.

«Да, должны», — ответил Трамп.

На вопрос репортера о том, поддержат ли США союзников по НАТО, если они собьют российский самолет, президент ответил уклончиво: «Это зависит от обстоятельств».

Речь Трампа в ООН началась с конфуза

Напомним, что 19 сентября Эстония обвинила РФ в «нарушении воздушного пространства»: в Таллине пожаловались на то, что три российских МиГ-31 якобы пробыли в небе над республикой «почти 12 минут».

В Минобороны России подчеркнули на фоне ЧП, что истребители МиГ-31 19 сентября совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградскую область, не нарушив воздушного пространства Эстонии.