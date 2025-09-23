Пашинян сделал неожиданное завление о вступлении Армении в ЕС

Вступление Армении в Евросоюз не гарантировано даже при полном выполнении всех требований и достижении европейских стандартов. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он назвал закон о вступлении Армении в ЕС «важным моментом, на который нужно обращать внимание, говоря о демократии». По его словам, главная задача республики — достичь соответствия стандартам Евросоюза в ключевых сферах управления и общественной жизни.

«Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша главная задача — соответствовать его стандартам, потому что когда мы достигнем этого, то, примут нас — хорошо, не примут — у нас будет свой результат, но мы решим нашу задачу, мы решим вопрос наших стандартов», — сказал Пашинян.

Напомним, что власти Армении подписали закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз 4 апреля. В РФ данный шаг рассматривают как начало выхода страны из Евразийского экономического союза. По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, вступление в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. При этом Пашинян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.