Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН. По его словам, она была «очень хорошей и наполненной», пишет Lenta.ru

Глава США во вторник, 23 сентября, выступил на заседании ГА ООН с большой речью — она продолжалась почти час. Кроме того, на полях мероприятия он встретился с рядом европейских союзников.

«Она [встреча] была, наверное, наиболее наполнена [из всех, что были в 2025 году]», — отметил Зеленский.

Напомним, что в период с февраля по сентябрь украинский лидер неоднократно встречался с президентом США. Первая встреча завершилась скандалом и конфузом — Зеленского буквально выгнали из Белого дома.

В дальнейшем, по мнению экспертов, политику все же удавалось обсудить с Трампом в ходе встреч вопросы текущей повестки, договориться о продолжении помощи в той или иной форме.