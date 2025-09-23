Мелания Трамп внезапно отказалась от встречи с женой Зеленского

Старший советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекман заявил, что двусторонней встречи супруги главы Белого дома с женой Владимира Зеленского Еленой на сессии Генеральной Ассамблеи ООН не ожидается. Об этом пишет New York Post.

По словам советника, жена украинского лидера обращалась к Мелании несколько раз, чтобы договориться о встрече. Однако встречи не будет.

С супругой Зеленского первая леди США все же поздоровается, поскольку она отличается вежливостью, добавил Бекман.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Также стало известно, что президент США и его супруга Мелания оказались в неловкой ситуации. Прямо в момент их подъема эскалатор внезапно остановился, после чего чете Трампов пришлось продолжить путь пешком.