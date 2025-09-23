Финляндия планирует собрать заседание ОБСЕ из-за инцидента с самолетами

По информации, полученной РИА Новости от российской делегации на переговорах в Вене, посвященных военной безопасности и контролю над вооружениями, Финляндия планирует инициировать внеочередное заседание ОБСЕ в связи с предполагаемым "нарушением Россией воздушных границ Эстонии".

В российской делегации подчеркнули, что расценивают подобные действия "как элемент скоординированной информационной войны, развернутой европейскими государствами".

По мнению российской стороны, цель этой кампании – "безудержный поиск оправданий" для наращивания военной мощи "на восточных рубежах" Североатлантического альянса.