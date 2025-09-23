В Венгрии раскрыли, от чего зависит успех украинского урегулирования

Илья Родин

Успех урегулирования кризиса на Украине зависит прежде всего от того, смогут ли договориться Москва и Вашингтон, рассказал журналистам на полях ГА ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

В Венгрии раскрыли, от чего зависит успех украинского урегулирования
© Global Look Press

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет жесткие санкции против России, если Москва не пойдет на мирную сделку с Киевом.

«Это в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения», — отметил Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД сообщил, что «европейский провоенный мейнстрим» не смог добиться того, чтобы Россия «встала на колени».

«Судьба Украины решена». Кто и как поделит Незалежную после СВО?

Министр уточнил, что лидеры европейских стран сделали ряд значимых ошибок, не смогли найти правильную стратегию в контексте ситуации на Украине и в макрорегионе в целом.