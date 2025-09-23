В Венгрии раскрыли, от чего зависит успех украинского урегулирования

Успех урегулирования кризиса на Украине зависит прежде всего от того, смогут ли договориться Москва и Вашингтон, рассказал журналистам на полях ГА ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет жесткие санкции против России, если Москва не пойдет на мирную сделку с Киевом.

«Это в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения», — отметил Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД сообщил, что «европейский провоенный мейнстрим» не смог добиться того, чтобы Россия «встала на колени».

Министр уточнил, что лидеры европейских стран сделали ряд значимых ошибок, не смогли найти правильную стратегию в контексте ситуации на Украине и в макрорегионе в целом.