В Китае эвакуировали более миллиона человек

Из-за супертайфуна «Рагаса», который направляется на китайскую провинцию Гуандун, было эвакуировано более миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению центрального телевидения Китая, всего были эвакуированы 1 миллион 44 тысячи человек. Кроме того, в связи с угрозой тайфуна в провинции ввели наивысший уровень экстренного реагирования — все школы, производство и общественный транспорт в регионе приостановили работу.

«По данным департамента управления чрезвычайными ситуациями провинции Гуандун, по состоянию на 23 сентября 1 миллион 44 тысячи 215 человек были заранее эвакуированы по всей провинции», — сообщает источник.

