Советник Трампа обратился к ООН необычным способом

Советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер пожелал ООН «покоиться с миром» после того, как глава Белого дома выступил с критикой всемирной организации в ходе сессии Генассамблеи. Экс-чиновник написал об этом в своем аккаунте социальной сети Х.

«Покойся с миром, #UNGA25 (80-я сессия Генассамблея ООН — прим. "Ленты.ру")», — сыронизировал он.

Ранее Трамп в ходе выступления на трибуне Генассамблеи заявил, что ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей». По его мнению, всемирная организация занимается неэффективным расходованием финансирования, обвинив ее в расточительстве.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не вносит заметного вклада в урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Трампу «приходится тащить все на себе» в попытке положить конец украинскому кризису.