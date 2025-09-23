Стало известно, сколько раз Трамп упомянул Россию на ГА ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 10 раз упомянул Россию и один раз президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, выступление американского политика продлилось почти час, что почти вдвое больше обычной речи на Генассамблее.

В своей речи Трамп раскритиковал ООН, климатологов, страны ЕС, Китай, Индию, призвал к завершению конфликтов на Украине и в Газе.

Речь Трампа в ООН началась с конфуза

Часть выступления президент США посвятил проблем вооружений — рассказал о рисках ядерного оружия, анонсировал меры по нераспространению биологического оружия.

Свое выступление Трамп завершил призывом защищать границы и традиции народов и вместе строить «лучший и более процветающий мир».