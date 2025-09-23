Эрдоган заявил, что ООН не защитила своих сотрудников в секторе Газа

Организация Объединенных Наций оказалась не способна во время вооруженного конфликта на Ближнем Востоке защитить своих сотрудников, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи. Трансляция выступления Эрдогана велась на сайте ГА ООН.

«ООН не смогла защитить даже своих сотрудников в секторе Газа», – отметил он.

Также президент Турции обвинил Израиль в атаках на журналистов в Газе.

В этот же день, 23 сентября, в интервью телеканалу Fox News Эрдоган заявил, что НАТО следует брать пример с Турции в разрешения конфликта на Украине.

Во время выступления на ГА ООН президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал к скорейшему завершению конфликта в секторе Газа и освобождению всех заложников. А также критически высказался о признании Палестины.