Трамп: признание Палестины станет «слишком большой наградой» для ХАМАС

Признание Палестины как государства станет слишком большой наградой для палестинского движения ХАМАС «за их зверства», заявил президент США Дональд Трамп на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Как будто для того, чтобы поощрить продолжение конфликта, некоторые члены этой организации (ООН. — RT) стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Это будет слишком большой наградой для террористов из ХАМАС за их зверства», — сказал он.

Трамп также отметил, что военные действия в секторе Газа должны быть прекращены немедленно, а заложники — возвращены.

21 сентября власти Канады, Великобритании, Австралии и Португалии признали Палестину.

На следующий день о признании палестинского государства объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ответить странам, которые признали Палестину.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия признала Палестину как государство ещё до гибели по меньшей мере 65 тыс. её жителей.