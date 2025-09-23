Трамп указал на «величайшую ложь всех времен»

Утверждения об изменении климата в мире — являются «величайшей ложью всех времен». Об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

«Раньше говорили о глобальном похолодании... Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата... Это величайшая ложь всех времен», — сказал американский лидер.

При этом Трамп указал, что все прогнозы, сделанные ООН и другими структурами, по вопросу изменения климата оказались неверными.

В августе президент США призвал бороться с ветряными мельницами. «Глупые и уродливые ветряные мельницы убивают Нью-Джерси. Цены на энергию выросли на 28 процентов в этом году, и электричество не хватает, чтобы обеспечить штат. Остановите ветряные мельницы!» — написал президент.