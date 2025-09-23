Трамп рассказал, что уничтожит мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие уничтожит мир, поэтому его нельзя использовать. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). По его словам, применение ядерного оружия уничтожит весь мир, и тогда «не будет никакой Организации Объединенных Наций».

«Биологическое оружие ужасно, а ядерное... Хотите, чтобы разработка ядерного оружия была прекращена?.. Его просто нельзя использовать. Миру буквально может прийти конец, не будет Организации Объединенных Наций, и о ней не будет и речи», — заявил он.

Ранее Трамп начал свое выступление на Генассамблее ООН. В ходе своей речи он заявил, что США введут серьезные пошлины, в случае отказа России от мира на Украине.