Трамп назвал «позорным» сотрудничество Европы с Россией

Европа не может «вести борьбу с Россией» и в то же время продолжать закупать её энергоресурсы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Выступая на Генассамблее ООН, он назвал такое сотрудничество позорным, отметив, что европейцы «по сути финансируют войну против самих себя», пишет RT.

© nsn.fm

При этом глава Белого дома подчеркнул, что «основными спонсорами» конфликта на Украине являются Индия и Китай, ведущие экономическое сотрудничество с Россией.

«Китай и Индия являются основными источниками финансирования... покупая российскую нефть», - сказал он.

Ранее Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».