Трамп пригрозил РФ очень серьезными пошлинами

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, пригрозил ввести против России «серьезные пошлины», если Москва не согласится на прекращение конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин», — сказал Трамп.

Американский глава убежден, что в случае такого развития событий боевые действия прекратятся «очень быстро». При этом Трамп подчеркнул, что «для эффективности этих пошлин европейские страны должны присоединиться к точно таким же мерам». Он добавил, что обсудит этот вопрос с лидерами стран Европы, которые приехали на ГА ООН.