Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении в ночь на 25 сентября движения через пункты пропуска на границе с Белоруссией, остававшиеся закрытыми с 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025".

"Я только что подписал распоряжение, согласно которому завтра ночью в 00:00 (01:00 мск 25 сентября - прим. ТАСС) возобновится движение на пунктах пропуска на границе Польши с Белоруссией", - говорится в публикации в X.

О решении возобновить работу погранпереходов на границе с Белоруссией проинформировал несколькими часами ранее польский премьер Дональд Туск.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Помимо пункта пропуска пассажирского транспорта в Тересполе, движение через польско-белорусскую границу прекратилось на КПП для грузового транспорта "Кукурыки" - "Козловичи", а также на трех погранпереходах на железной дороге - "Кузница Белостоцкая" - "Гродно", "Семянувка" - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест".

Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025". В то же время в МВД Польши подчеркнули, что закрытие границы является бессрочным, движение будет возобновлено лишь после оценки властями ситуации в области безопасности.