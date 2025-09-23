Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент, в ходе которого мужчина пытался ослепить пилота вертолета американского лидера Дональда Трампа, и рассказал, мог ли он стать причиной крушения воздушного судна.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что неадекватный американец попытался ослепить лазером пилота вертолета Трампа. Инцидент произошел в субботу 21 сентября возле Белого дома в Вашингтоне. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на улице неадекватного мужчину с голым торсом, который громко разговаривал сам с собой. Сантьяго посветил в сторону бродяги фонариком, чтобы лучше разглядеть его, в ответ на что тот направил в глаза сотрудника красный луч из находившейся у него в руках лазерной указки. Оправившись от кратковременной дезориентации, Диего увидел, что мужчина начал светить лазером в направлении вертолета, в котором в тот момент находился Трамп. Блюститель закона немедленно задержал мужчину, вырвал у него из руки указку и надел на него наручники.

Проблеме с ослеплением пилотов лазерными указками столько же лет, сколько существуют и самим лазерные указки. При этом в последнее время в продаже появились достаточно мощные экземпляры, которые «бьют» на очень большое расстояние. Конечно, они никоим образом не могут повредить воздушное судно, однако при попадании лазерного луча в глаза пилота он может на какое-то время ослепнуть и потерять ориентацию. А для пилотов вертолетов это особенно опасно, ведь при полете на небольшой высоте могут встречаться различные препятствия, такие как линии электропередачи, дома, деревья горы и так далее. Поэтому здесь даже кратковременная потеря зрения или ориентации в пространстве пилотом может привести к трагедии. Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

Вместе с тем специалист отметил, что к настоящему моменту в мире не было зафиксировано ни одного случая крушения воздушного судна из-за ослепления пилотов лазерным лучом.

«Не было даже ни одного случая предаварийной ситуации. Но авиация работает по системе предотвращения возможных угроз. И этот тот момент, когда лучше перебдеть, чем потом ликвидировать последствия катастрофы. Так что сейчас можно говорить о том, что теоретические риски крушения вертолета Трампа существовали. Но если учитывать, что в мире еще не было ни одной крупной катастрофы из-за лазерной указки, то их сложно назвать явными», - заявил специалист.

