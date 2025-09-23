Трамп заявил, что получил от ООН только сломанный телесуфлер и эскалатор

Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что международная организация бездействует в решении международных кризисов.

По словам американского лидера, у ООН "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко". Трамп указал, что никто из ООН "не позвонил ему" и не предложил помощь при решении мировых конфликтов.