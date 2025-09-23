Принцип бумеранга: Трамп унизил Макрона, затем оконфузился сам
Выступление президента США Дональда Трампа на ГА ООН началось с конфуза — ответственные за работу оборудования техники не включили ему телесуфлер. Инцидент вызвал бурное возмущение у американского политика, пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, гневная речь главы США вызвала смех у участников встречи.
Затем телесуфлер включили, но спустя некоторое время он опять выключился. Трамп в свете ЧП заметил, что в здании ООН его встретил неработающий эскалатор, остановившийся на полпути, и такой же неработающий телесуфлер.
Трамп не стал отвечать на один вопрос о Зеленском
По его словам, у обслуживающего ООН технического персонала явно будут «большие проблемы».
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке произошел неприятный инцидент с кортежем президента Франции Эммануэля Макрона.
Машину французского лидера остановили полицейские. Они заметили, что перекрыли движение в связи с проездом кортежа американского президента.
Звонок Макрона Трампу не разрешил ситуацию — хозяину Елисейского дворца пришлось пешком идти до посольства.