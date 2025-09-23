Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее организации, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, намеревается ли он оказать давление на Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства задал американскому лидеру вопрос о планах в отношении переговоров с Зеленским, но Трамп не посчитал нужным на него ответить.

Зеленский заявил о новой встрече с Трампом

Ранее украинский лидер сообщил, что точной договоренности о встрече с Трампом во время сессии Генеральной ассамблеи ООН пока не достигнуто.

«Наши команды работают, чтобы вышло нам встретиться с президентом Трампом», — заметил Зеленский.

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, в свою очередь, что встреча украинской и американской делегаций может пройти в среду, 24 сентября.