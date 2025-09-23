Трамп: эпоха спокойствия уступила место одному из величайших кризисов

Лидер США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что эпоха спокойствия уступила место одному из величайших кризисов.

© Global look

«Шесть лет прошло с тех пор, как я последний раз выступал в зале Генеральной Ассамблеи, обращался к миру, который процветал, в котором был мир. С тех пор орудие войны уничтожило мир на двух континентах. Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из величайших кризисов нашей эпохи», — сказал он.

Трамп отметил, что прошлая администрация привела США к череде катастроф.