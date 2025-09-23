Лула да Силва: встреча Путина и Трампа дала надежду на урегулирование на Украине

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся в августе на Аляске, дала надежду на урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет, - сказал он. - Недавняя встреча на Аляске пробудила надежду на его урегулирование путем переговоров".

По словам Лулы да Силвы, стороны конфликта должны выработать "реалистичные пути" выхода из кризиса.