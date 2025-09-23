СМИ: Милей вызвал «политический шок» в Аргентине

Издание Financial Times заявило, что президент Аргентины Хавьер Милей вызвал своими действиями «политический шок» и падение экономики Аргентины.

© ZUMA/ТАСС

Как сообщает издание, Милей искусственно поддерживал высокий курс песо, чтобы избежать инфляции, но это привело к ряду негативных последствий для экономики страны — сокращению роста и импорта, а также невозможности погасить огромный внешний долг. Это сделало страну уязвимой для «политического шока».

«Это небольшая общая проблема: правительство слишком сильно перестраховалось от инфляции и не застраховалось от резервов, что сделало его уязвимым для политического шока», — заявил экс-глава Центрального банка Аргентины Гвидо Сандлерис.

По мнению автора статьи, «шок» произошел 7 сентября, когда либертарианцы проиграли на выборах в Буэнос-Айрес. Это дополнительно ударило по рынкам — курс песо упал почти на 10% за две недели. Тогда глава Минфина США заявил, что Вашингтон готов прибегнуть к «масштабным и решительным» действиям для стабилизации валюты Аргентины, при этом Белый дом не будет выдвигать новых условий в отношении таких шагов.

Ранее Милей приостановил действие закона об увеличении помощи инвалидам.