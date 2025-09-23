Во Франции назвали унижением остановку кортежа Макрона в США

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо расценил остановку кортежа президента Эммануэля Макрона в Нью-Йорке из-за проезда лидера Белого дома Дональда Трампа как унижение. Политика цитирует телеканал RT.

Политик отметил, что если Макрону нравится терпеть такие ситуации, то это его личная проблема. При этом Филиппо назвал непростительным то, что действия президента наносят ущерб репутации Франции.

Ранее полиция Нью-Йорка заблокировала движение кортежа французского лидера, поскольку улицы были перекрыты для проезда американского президента.