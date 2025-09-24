Навроцкий раскрыл число беженцев из Украины в Польше

В Польше осталось около миллиона беженцев с Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления на заседании Генассамблеи ООН.

После начала спецоперации на польскую территории, по разным оценкам, прибыли от 2 до 3 млн беженцев с Украины. По словам Навроцкого, жители Польши проявили солидарность с украинцами, «открыли свои сердца, границы, открыли наши дома».

«Мы предоставили материальную, финансовую, военную помощь и дипломатическую тоже. Сегодня миллион украинских беженцев живут в Польше», — заявил польский президент.

Напомним, что вскоре после начала спецоперации в Польше предоставили украинцам право законно находиться на территории республики. Они получили возможность работать, получать различные социальные пособия и медицинскую помощь. Однако в сентябре сейм принял закон, который ограничивает социальные выплаты украинцам, которые не работают.