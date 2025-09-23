Рубио: Киеву следует согласиться на договоренности по урегулированию

Белый дом считает, что Киеву следует согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

По его словам, «украинцы должны согласиться на сделку о мире». Рубио добавил, что США являются единственной в мире страной, которая обладает возможностью говорить с обеими сторонами конфликта и эту роль Вашингтона все приветствуют. Госсекретарь подчеркнул, что этот вопрос является для американского президента Дональда Трампа приоритетом, однако в какой-то момент Соединенные Штаты могут покинуть переговорный процесс и прекратить содействие решению кризиса.

«В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль», — заключил Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что ООН «не играет роли» в урегулировании конфликта на Украине и его решением занимается Трамп.