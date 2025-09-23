Стало известно, почему герцогиня Йоркская извинилась перед Эпштейном

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон извинилась перед скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном после того, как ей стали поступать угрозы судебным иском. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает издание, в 2011 году Фергюсон назвала финансистом «педофилом» в одном из интервью. После этого Эпштейн лично позвонил герцогине, чтобы пообещать «уничтожить ее». Угроза подействовала, и Фергюсон отправила Эпштейну льстивое письмо, в котором назвала его «верным и щедрым другом», а также извинилась за свои слова.

«Он сказал, что уничтожит семью Йорков, и он говорил об этом совершенно четко. Он сказал, что уничтожит меня. Он не кричал. У него был голос, похожий на голос Ганнибала Лектера. Он был очень холодным, спокойным, по-настоящему угрожающим и злобным», — заявила сама герцогиня.

Отмечается, что после того, как письмо Фергюсон было обнародовано, от патронажа Фергюсон отказались несколько благотворительных организаций.

В деле Эпштейна появились новые детали

Напомним, что Эпштейна обвинили в торговле людьми, а также содержании личного острова с несовершеннолетними секс-рабами в Карибском море, который, по некоторой информации, посещали десятки богатых людей.

В 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство.