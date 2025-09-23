Лукашенко назвал главный «косяк» правительства Белоруссии

Во время встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным лидер страны Александр Лукашенко во вторник, 23 сентября, заявил, что главным «косяком» и «вопросом номер один» у правительства является отставание по промышленности.

Глава Белоруссии подчеркнул, что главной задачей правительства является обеспечение роста национальной промышленности и экспорта ее продукции.

— У нас отставание и по сельскому хозяйству — пусть там доля процента, но отставание, и по промышленности. Промышленность — ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте, — заявил Лукашенко.

Он уточнил, что перед встречей с Турчиным «запросил информацию о косяках правительства», передает Telegram-канал «Пул Первого».

8 июля в рамках рабочей поездки в Могилевскую область страны Александр Лукашенко призвал граждан быстрее разводить коз и удвоить соответствующие показатели. Белорусский лидер заявил, что при наличии спроса нужно «идти по максимуму» и зарабатывать «живые деньги». По его словам, сейчас работа по этому направлению проходит в состоянии «ни шатко, ни валко»