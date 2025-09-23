Рютте уклончиво ответил на вопрос о связи РФ с полетом дронов над Данией

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал журналистам, что пока рано говорить о возможной связи между полетами дронов над Данией и предыдущими инцидентами в Польше и Румынии, в которых обвинили Россию. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

22 сентября аэропорт Копенгагена с 20:30 по местному времени (21:30 мск) на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Причиной стало появление нескольких беспилотников.

«В настоящий момент датчане проводят тщательную проверку произошедшего. Мы находимся в очень тесном контакте по этому вопросу. Так что пока рано говорить», — отметил Рютте.

Ранее в правительстве Дании сообщили, что ЧП с беспилотниками стало «самым серьезным нападением» на датскую инфраструктуру за все время.