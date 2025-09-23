Гутерриш: мир вступил в век непрекращающихся человеческих страданий

Мировое сообщество вступило в век безрассудных разрушений и непрекращающихся страданий. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

