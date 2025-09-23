Зеленский не стал отвечать на вопрос о перспективе новых переговоров с Россией

Владимир Зеленский по прибытию в Генассамблею ООН не стал отвечать на вопрос о перспективе новых переговоров с Россией.

© Global look

Об этом сообщает РИА Новости.

Новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц ранее призвал Россию и Украину вести прямые переговоры по урегулированию конфликта.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что Зеленский говорит о готовности к переговорам ради поддержки Запада.