Пока вы не уснули: заявление НАТО в адрес России и задержание Макрона в США

НАТО выступила с заявлением в адрес России

НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31. Официальное заявление опубликовано на сайте альянса.

«Ответ НАТО на безрассудные действия России будет и впредь решительным. (...) Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений», — говорится в тексте.

«Отступите»: глава МИД Дании выступил с призывом к России

Соседи России «обоснованно опасаются» атак, Москве стоит отступить и «прекратить провокации». Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. По его мнению, соседние с Россией страны боятся, что «могут стать следующими».

«Российские провокации должны немедленно прекратиться, поэтому сегодня мы говорим Российской Федерации: отступите. Отступите! Выберите другой путь. Мы не позволим разрушить архитектуру европейской безопасности», — заявил Ларс Лёкке Расмуссен.

Макрона задержали в США

В Нью-Йорке полицейские, ограничившие движение для проезда кортежа Дональда Трампа, остановили автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BMFTV.

Согласно данным телеканала, «президент Франции был заблокирован американской полицией после своего выступления в штаб-квартире ООН из-за кортежа Дональда Трампа, проезжавшего через Нью-Йорк в понедельник».

Генсек НАТО оценил инцидент с российскими истребителями в Эстонии

Североатлантический альянс не установил, что российские истребители, которые на днях якобы вошли в воздушное пространство Эстонии, представляли непосредственную угрозу. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было", - приводит его слова агентство ТАСС.

Семья отца Маска обвинила его в сексуальном насилии над детьми

Отец Илона Маска Эррол Маск трижды был фигурантом расследования о сексуальных домогательствах в отношении детей. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как пишет газета со ссылкой на протоколы полиции, суда и слова родственников Маска-старшего, в отношении мужчины велось три отдельных расследования. Два из них были прекращены, об итогах третьего информации нет.

Глава Евродипломатии обвинила Россию в провокациях

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в соцсети X, что Россия испытывает решимость Евросоюза. Так она отреагировала на сообщения о якобы нарушениях воздушного пространства стран Европы.

Каллас назвала невозможным случайность того, что Россия «трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы».

В Москве произошел взрыв

В московском Куркино прогремел взрыв. Об этом сообщает Baza. По данным Telegram-канала, сдетонировал черный полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем. Инцидент произошел на улице Соловьиная Роща на цокольном этаже, всего в здании их 23.

Как отмечается, возгорания и разрушений не зафиксировано. Кроме того, в результате взрыва никто не пострадал.

В России задержали энергетического олигарха

© Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

Сотрудники полиции задержали в Москве уральского предпринимателя Алексея Боброва, а также генерального директора «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в правоохранительных органах.

Дочь Турецкого описала реакцию отца после обмана на миллионы рублей

Дочь певца и продюсера Михаила Турецкого Эммануэль рассказала о реакции родителей на новость о том, что мошенники обманули ее на несколько миллионов рублей.

«Они очень спокойно отреагировали. Мне правда очень повезло, что у них была адекватная реакция. Как говорят, хорошо, что взяли деньгами», — заявила Эммануэль.

Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Прежде, чем мы [американская администрация] наложим дополнительные санкции, Европе следует это сделать"», — сказал он.

