В Польше запаниковали из-за выпада Туска в адрес Москвы

Пользователи соцсети Х обвинили министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в развязывании конфликта с РФ после слов о том, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Министр сделал дерзкое заявление на заседании Совбеза ООН, где обсуждался инцидент с якобы российскими БПЛА в польском воздушном пространстве.

В среду глава правительства Польши Дональд Туск заявил: над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, границу пересекли 19 БПЛА. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.