В Польше запаниковали из-за выпада Туска в адрес Москвы
Пользователи соцсети Х обвинили министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в развязывании конфликта с РФ после слов о том, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Министр сделал дерзкое заявление на заседании Совбеза ООН, где обсуждался инцидент с якобы российскими БПЛА в польском воздушном пространстве.
В среду глава правительства Польши Дональд Туск заявил: над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, границу пересекли 19 БПЛА. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
«С такими политиками нам всем конец!», - отметил один комментатор «Провоцирует войну с Россией, - считает другой. - Таких болванов поискать». «Громче всех лают маленькие шавки», - считают пользователи. «Не надо изображать мачо, - выразил мнение еще один читатель. - Нужно любой ценой избегать войны с кем бы то ни было».