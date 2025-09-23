Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС каждый годд пытается запретить ему общаться с делегациями из России и Белоруссии на сессии Генассамблеи ООН.

© Global look

«Каждый год нам говорят не встречаться с россиянами, не встречаться с белорусами... но... ни (глава дипломатии ЕС Кая. — RT) Каллас, ни другой брюссельский бюрократ... не может мне указывать», — рассказал он в видеообращении в своих соцсетях.

В конце августа Венгрия не присоединилась к распространённому дипслужбы ЕС заявлению о «военных преступлениях» России.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин назвал Венгрию невидимым полем боя между США и Европой.