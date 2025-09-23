«Превращаемся в колонию»: Европа столкнулась с серьезными проблемами

Европа «опасно отстает» от США и Китая и постепенно становится колонией американской Уолл-стрит. Такое мнение высказал бывший председатель Совета министров Италии Энрико Летта, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Он отметил важность заявления главы Еврокомиссии Урсулы Фон Дер Ляйен о необходимости завершить интеграцию единого рынка к 2028 году.

«Остается дождаться, как Комиссия предложит воплощать это на практике. Мы уже работаем над конкретными мерами по реализации. Главное — объяснить общественному мнению: речь идет не о потере, а о возвращении суверенитета в тех сферах, где мы его постепенно утрачиваем», — пояснил Энрико Лета.

При этом он подчеркнул, что самым срочным вопросом, который нужно решить, остается объединение европейских сбережений и инвестиций.

«Ведь с каждым днем мы все больше превращаемся в колонию Уолл-стрит», - констатировал политик.

Ранее эксперты обратили внимание, что импортные пошлины США на товары из ЕС, составляющие не менее 15%, ударили по основным потребителям европейской химической отрасли, включая автомобилестроение и производство потребительских товаров. Это привело к снижению прибыли европейских химических компаний. Таким образом, четвертый по величине экспортный сектор ЕС столкнулся с проблемами и вынужден закрывать производственные площадки и сокращать рабочие места.