Одну из европейских стран предупредили о «цветной революции»

Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Молдавии грозит «цветная революция» по классическому сценарию. Об этом он рассказал NEWS.ru.

В конце сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. По мнению Кошкина, «цветная революция» может начаться после подведения итогов голосования.

«Это классический вариант цветной революции, когда <…> оппозиционная сторона, недовольная итогами, выходит на улицы, и начинаются волнения, захват административных зданий», - заявил политолог.

На втором этапе, по его словам, может произойти ввод войск, которые должны укрепить статус действующей власти. Кошкин считает, что в стране могут появиться румынские войска.

«Если после возможных протестов в Молдавии в страну введет войска Румыния, то не исключена и аннексия», - заключил политолог.

Социалисты Молдавии готовы выйти на протесты

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о планах Евросоюза продолжить евроинтеграцию Молдавии «любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны». По словам представителей разведки, подразделения армий стран НАТО находятся в Румынии вблизи границ с Молдавией.